    Лейла Алиева выступила на сессии "Проекты зеленой энергетики"

    Внешняя политика
    • 03 марта, 2026
    • 19:30
    Лейла Алиева выступила на сессии Проекты зеленой энергетики

    В Бакинском конгресс-центре 3 марта в рамках 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике состоялась сессия "Проекты зеленой энергетики".

    Как сообщает Report, Лейла Алиева в своем выступлении на сессии затронула проблему Каспийского моря, отметив, что данный вопрос с каждым годом вызывает всё большую обеспокоенность.

    "Должна сказать, что эта проблема беспокоит не только нас и другие страны, соседствующие с Каспийским морем. Каспийское море, по сути, является зеркалом более широкой глобальной экосистемы. Поэтому, если Каспийское море испытывает проблемы, это означает, что мировая экосистема также находится в проблеме. Конечно, это вызывает большую тревогу. Однако я сторонница только позитивного мышления, поэтому уверена, что мы вместе, сможем сделать все возможное для того, чтобы уровень Каспийского моря снова поднялся, и не допустим его исчезновения, как это случилось с Аральским морем и озером Урмия", - добавила она.

    Лейла Алиева отметила, что за последние 100 лет численность тюленей в Каспии сократилась с 1 млн до 200 тыс.

    Она также сообщила, что наша страна активно инвестирует в проекты возобновляемой энергии и нашей целью является превращение в региональный центр зеленой энергетики.

    Директор Главного управления Европейской комиссии по энергетике Кристина Лобильо Борреро заявила, что внедрение возобновляемых чистых технологий повышает энергетическую безопасность, снижая зависимость от ископаемого топлива, и защищает граждан и промышленность от волатильности цен, отметив, что эти изменения также являются показателем новых промышленных возможностей и долгосрочной стабильности.

    Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев, говоря о потенциале возобновляемой энергии Азербайджана, отметил, что ведется работа в направлении развития биоэнергетики, геотермальных ресурсов и зеленого водорода. Он также довел до внимания, что в рамках международного сотрудничества готовятся основные документы по деятельности для превращения Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана в зоны зеленой энергетики.

    Генеральный директор SOCAR Green, являющейся дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана Эльмир Мусаев, рассказывая о деятельности компании, сообщил, что их основная цель - сотрудничество с международными партнерами для декарбонизации нефтегазовых объектов и консолидация экспертных знаний в Азербайджане.

    Директор ООО Masdar Azerbaijan Мурад Садыхов, директор по развитию бизнеса компании ACWA Power Полина Любомирова, главный финансовый менеджер bp по региону Азербайджан-Грузия-Турция Айла Азизова, исполнительный директор проекта Xlinks Джеймс Хамфри, директор Международной финансовой корпорации по странам Западных Балкан и Южного Кавказа Вибке Шломер и другие в своих выступлениях рассказали о перспективах в области возобновляемой энергии.

    Leyla Əliyeva "Yaşıl enerji layihələri" sessiyasında çıxış edib
