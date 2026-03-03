Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 17:01
    В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

    В Азербайджане практически завершено решение вопросов по выделению земельных участков для реализации 11 проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на пресс-конференции в Баку.

    По его словам, освоение потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане осуществляется в рамках трехэтапной стратегической модели.

    "На первом этапе до 2027 года планируется строительство полностью интегрированных в национальную энергосистему солнечных и ветровых электростанций общей мощностью до 2 гигаватт. В соответствии с национальным законодательством покупателем этой электроэнергии выступит оператор системы передачи. Прогнозируемый объем инвестиций в рамках данного этапа составляет около $2 млрд", - отметил Абдуллаев.

    Он добавил, что реализация первого этапа позволит довести долю возобновляемой энергетики в общей установленной мощности до 33,7%, при этом ежегодная выработка электроэнергии составит порядка 5 млрд кВт/ч.

    "Это обеспечит экономию более 1,1 млрд кубометров природного газа и позволит сократить выбросы углерода на 2,4 млн тонн", - подчеркнул глава агентства.

