В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

В Азербайджане практически завершено решение вопросов по выделению земельных участков для реализации 11 проектов в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев на пресс-конференции в Баку.

По его словам, освоение потенциала возобновляемых источников энергии в Азербайджане осуществляется в рамках трехэтапной стратегической модели.

"На первом этапе до 2027 года планируется строительство полностью интегрированных в национальную энергосистему солнечных и ветровых электростанций общей мощностью до 2 гигаватт. В соответствии с национальным законодательством покупателем этой электроэнергии выступит оператор системы передачи. Прогнозируемый объем инвестиций в рамках данного этапа составляет около $2 млрд", - отметил Абдуллаев.

Он добавил, что реализация первого этапа позволит довести долю возобновляемой энергетики в общей установленной мощности до 33,7%, при этом ежегодная выработка электроэнергии составит порядка 5 млрд кВт/ч.

"Это обеспечит экономию более 1,1 млрд кубометров природного газа и позволит сократить выбросы углерода на 2,4 млн тонн", - подчеркнул глава агентства.