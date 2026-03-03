Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектам

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 16:52
    SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектам

    SOCAR Green, дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), планирует внедрить солнечные решения на автозаправочных станциях SOCAR Petroleum.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор компании SOCAR Green Эльмир Мусаев на 12-й министерской встрече Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 4-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

    По его словам, в настоящее время совместно с партнерами компания реализует семь крупных проектов в области возобновляемой энергетики.

    "В частности, мы гордимся участием в проекте по строительству в Джабраиле солнечной электростанции (СЭС) "Шафаг" (Sunrise) мощностью 240 МВт, реализуемом BP. Мы гордимся этим по двум причинам: проект расположен на освобожденной территории и одновременно способствует декарбонизации нефтегазовой инфраструктуры, в частности нефтегазового терминала. Также совместно с нашим стратегическим партнером Masdar (ОАЭ), представитель которого присутствует здесь, мы реализуем три проекта в сфере ВИЭ: два солнечных и один наземный ветровой проект общей мощностью чуть менее одного гигаватта", - заявил Э. Мусаев.

    Директор компании отметил, что у SOCAR Green также есть три проекта в разработке совместно с китайскими партнерами. "Мы также работаем с китайскими партнерами над двумя пилотными проектами офшорной ветроэнергетики мощностью по 200 МВт каждый, с возможностью расширения до 2-3 ГВт каждый - после более детального изучения потенциала офшорной ветроэнергетики", - добавил Э. Мусаев.

    SOCAR Green Эльмир Мусаев Консультативный совет Южного газового коридора
    Ты - Король

    Последние новости

    17:03

    Торговый оборот Азербайджана с Израилем сократился более чем на 57%

    Бизнес
    17:01

    В Азербайджане решены земельные вопросы по 11 проектам ВИЭ

    Энергетика
    16:59

    Трамп: Уже поздно для переговоров с Ираном

    Другие страны
    16:58

    Полина Любомирова: Азербайджан становится региональным центром "зеленой" энергетики

    Энергетика
    16:52

    SOCAR Green расширяет портфель по ВИЭ-проектам

    Энергетика
    16:45

    SOCAR Polymer в январе заработала на экспорте $15 млн

    Энергетика
    16:41

    Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионах Азербайджана

    Экология
    16:39

    Управление SOCAR получило более $14 млн дохода от ненефтяного экспорта в январе

    Энергетика
    16:38

    Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

    Бизнес
    Лента новостей