    Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

    Бизнес
    • 03 марта, 2026
    • 16:38
    Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

    В январе текущего года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стала Azerbaijan International Mining Company Limited.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации, объем экспорта компании за отчетный период составил $29,3 млн, что на $20,3 млн, или в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В целом в январе 10 частных компаний, работающих в ненефтяном секторе Азербайджана, осуществили экспорт на сумму $77,6 млн. Это в 2,9 раза, или на $50,8 млн больше показателя за аналогичный период 2025 года ($26,8 млн).

    Azərbaycanın TOP-10 özəl şirkətinin qeyri-neft ixracı 3 dəfəyə yaxın artıb
