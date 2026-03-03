Частный сектор Азербайджана почти втрое нарастил ненефтяной экспорт в январе

В январе текущего года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных компаний Азербайджана стала Azerbaijan International Mining Company Limited.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации, объем экспорта компании за отчетный период составил $29,3 млн, что на $20,3 млн, или в 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом в январе 10 частных компаний, работающих в ненефтяном секторе Азербайджана, осуществили экспорт на сумму $77,6 млн. Это в 2,9 раза, или на $50,8 млн больше показателя за аналогичный период 2025 года ($26,8 млн).