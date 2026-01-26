Байрамов: Азербайджан и Израиль оценили перспективы совместного выхода на рынки ЦА

Азербайджан и Израиль оценили перспективы совместного выхода на рынки Центральной Азии (ЦА).

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге, проведенном совместно с израильским коллегой Гидеоном Сааром в Баку.

"В ходе встречи с моим израильским коллегой Гидеоном Сааром были оценены возможности и перспективы для израильских бизнесменов в Азербайджане. В в частности, у нас состоялся очень интересный обмен идеями по таким направлениям, как свободная экономическая зона, возможности реализации проектов в Азербайджане, а также возможность доступа к очень крупному и перспективному рынку Центральной Азии", - заявил Байрамов.