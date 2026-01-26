Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Саар высоко оценил усилия Азербайджана в продвижении мира в регионе

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 13:32
    Саар высоко оценил усилия Азербайджана в продвижении мира в регионе

    Министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Саар поздравил Азербайджан с прогрессом в процессе нормализации отношений с Арменией, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    Глава МИД Израиля подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря взвешенной внутренней и внешней политике президента Азербайджана Ильхама Алиева. По его словам, без мудрой политики президента Ильхама Алиева не было бы мира в регионе.

    Саар также отметил, что развитие Азербайджана и его процветание заметны невооруженным глазом. Особо было отмечено, что еврейская община в Азербайджане живет в условиях стабильности и безопасности.

    Министр также добавил, что народ Израиля высоко ценит эту поддержку.

    Азербайджано-израильские отношения Дональд Трамп Гидеон Саар Джейхун Байрамов мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Gideon Saar Azərbaycanın regionda sülhün təşviqindəki rolunu yüksək qiymətləndirib
    Gideon Sa'ar praises Azerbaijan's role in promoting regional peace

    Последние новости

    15:01

    ВСУ ударили по НПЗ "Славянск Эко" в Краснодаре

    Другие страны
    14:53

    ASK и Ассоциация производителей Израиля подписали Меморандум о взаимопонимании - ОБНОВЛЕНО

    Бизнес
    14:52

    Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефти в Грецию почти в 2 раза

    Энергетика
    14:51
    Фото

    Азербайджан обсудил со Всемирным банком реализацию совместных проектов

    Финансы
    14:44
    Фото

    Вернувшимся в села Бадара и Сеидбейли 25 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:40

    В Армении ожидают роста турпотока после открытия границы с Турцией

    В регионе
    14:36

    Вучич: Внеочередные парламентские выборы в Сербии могут состояться осенью

    Другие страны
    14:34

    Амнистия в Азербайджане затронула уже более 12,3 тыс. человек

    Происшествия
    14:28

    Индонезия получила от Франции первые три истребителя Rafale

    Другие страны
    Лента новостей