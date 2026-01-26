Саар высоко оценил усилия Азербайджана в продвижении мира в регионе

Министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Саар поздравил Азербайджан с прогрессом в процессе нормализации отношений с Арменией, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Глава МИД Израиля подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря взвешенной внутренней и внешней политике президента Азербайджана Ильхама Алиева. По его словам, без мудрой политики президента Ильхама Алиева не было бы мира в регионе.

Саар также отметил, что развитие Азербайджана и его процветание заметны невооруженным глазом. Особо было отмечено, что еврейская община в Азербайджане живет в условиях стабильности и безопасности.

Министр также добавил, что народ Израиля высоко ценит эту поддержку.