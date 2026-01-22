UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın futbolçusu bir göstəricidə ilk "5-lik"də qərarlaşıb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    UEFA Çempionlar Liqası: Qarabağın futbolçusu bir göstəricidə ilk 5-likdə qərarlaşıb

    "Qarabağ"ın müdafiəçisi Kevin Medina UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində ən çox top qazanan futbolçuların siyahısında yer alıb.

    "Report"un məlumatına görə, 32 yaşlı oyunçu bu göstəriciyə görə 5-ci pillədə qərarlaşıb.

    Kolumbiyalı futbolçu Liqa mərhələsindəki 7 matçda 52 dəfə buna nail olub.

    İlk sırada İspaniyanın "Atletik" klubundan Aytor Parades (68) yer alıb. İtaliyanın "Atalanta" komandasından Odilon Kossunu (56) ikinci, Qazaxıstan təmsilçisi "Kayrat"da çıxış edən Yeqor Sorokin (54) üçüncü, Çexiyanın "Slaviya" klubundan David Zima (53) dördüncüdür.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" ötən gün Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin VII turunun oyununda Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) komandasını 3:2 hesabı ilə üstələyib.

