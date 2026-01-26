Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном
Внешняя политика
- 26 января, 2026
- 13:20
Израиль нацелен на дальнейшее расширение торгово-экономических отношений с Азербайджаном.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
"Именно поэтому мы прибыли в Азербайджан с представительной делегацией. В ее составе - более 40 человек только из Министерства экономики Израиля. В то же время, как вы отметили, туристический поток между нашими странами уже увеличился, и мы ожидаем дальнейшего роста этого показателя в 2026 году", - подчеркнул он.
