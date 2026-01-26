Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 26 января, 2026
    • 13:20
    Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном

    Израиль нацелен на дальнейшее расширение торгово-экономических отношений с Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    "Именно поэтому мы прибыли в Азербайджан с представительной делегацией. В ее составе - более 40 человек только из Министерства экономики Израиля. В то же время, как вы отметили, туристический поток между нашими странами уже увеличился, и мы ожидаем дальнейшего роста этого показателя в 2026 году", - подчеркнул он.

    Азербайджано-израильские отношения Гидеон Саар Джейхун Байрамов
    İsrail Azərbaycanla ticarət və iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir
    Israel aims to expand trade and economic cooperation with Azerbaijan

    Последние новости

    13:33

    Гидеон Саар: Иран ни при каких условиях не должен владеть ядерным оружием

    Другие страны
    13:32

    Гидеон Саар высоко оценил роль Азербайджана в продвижении мира в регионе

    Внешняя политика
    13:22

    Гидеон Саар пригласил Байрамова с визитом в Израиль

    Внешняя политика
    13:22

    Байрамов проинформировал Саара о процессе нормализации с Арменией

    Внешняя политика
    13:20

    Израиль намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    13:20

    Байрамов: Азербайджан выступает за мирное решение израильско-палестинского конфликта

    Внешняя политика
    13:17

    Гидеон Саар: Азербайджан и Израиль - страны, стремящиеся к миру

    Внешняя политика
    13:15

    Байрамов: Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Израилем

    Другие
    13:15

    Матч "Ливерпуль" - "Карабах" обслужит словацкий арбитр

    Футбол
    Лента новостей