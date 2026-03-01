Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Защитник ФК "Карабаха" Бахлул Мустафазаде перенес операцию

    Футбол
    • 01 марта, 2026
    • 16:31
    Защитник ФК Карабаха Бахлул Мустафазаде перенес операцию

    Защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде перенес операцию.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, футболист получил травму в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла" и был прооперирован из-за проблем с приводящими мышцами левого бедра и паховой областью.

    Планируется, что примерно через 3–4 недели Б.Мустафазаде начнет восстановительный процесс под наблюдением врачей.

    Бахлул Мустафазаде ФК Карабах операция
    Bəhlul Mustafazadə əməliyyat olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    10:19

    ЦАХАЛ нанес очередной удар по военной инфраструктуре Ирана в Тегеране

    Другие страны
    10:12

    Дорожная полиция напомнила участникам движения о правилах безопасности в праздники

    Внутренняя политика
    10:11

    Президент Азербайджана поблагодарил Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван

    Внешняя политика
    10:07

    Ильхам Алиев поблагодарил Петера Пеллегрини за поддержку Азербайджана

    Внешняя политика
    09:56

    Главы парламентов Азербайджана и ОАЭ осудили атаки Ирана на территории обеих стран

    Внутренняя политика
    09:53

    Азербайджан эвакуировал большую часть сотрудников посольства в Тегеране

    Внутренняя политика
    09:45

    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $95

    Энергетика
    09:30

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.03.2026)

    Финансы
    09:27

    США заявили о крупнейшей серии ударов по Ирану с начала эскалации

    Другие страны
    Лента новостей