Защитник ФК "Карабаха" Бахлул Мустафазаде перенес операцию

Защитник "Карабаха" Бахлул Мустафазаде перенес операцию.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, футболист получил травму в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасла" и был прооперирован из-за проблем с приводящими мышцами левого бедра и паховой областью.

Планируется, что примерно через 3–4 недели Б.Мустафазаде начнет восстановительный процесс под наблюдением врачей.