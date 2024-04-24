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"Ювентус" стал первым финалистом Кубка Италии по футболу

"Ювентус" стал первым финалистом Кубка Италии по футболу "Ювентус" в гостях со счетом 1:2 уступил "Лацио" в ответном матче Кубка Италии по футболу.
Футбол
24 апреля 2024 г. 01:54
Ювентус стал первым финалистом Кубка Италии по футболу

"Ювентус" в гостях со счетом 1:2 уступил "Лацио" в ответном матче Кубка Италии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Риме на Олимпийском стадионе.

В составе "Лацио" забитыми мячами отметился Валентин Кастельянос (12-я и 49-я минуты). У "Ювентуса" отличился Аркадиуш Милик (83). "Ювентус" одержал победу над "Лацио" по сумме двух матчей, в первой игре туринцы на своем поле одержали победу со счетом 2:0.

В финале "Ювентус" сыграет с победителем противостояния "Фиорентина" - "Аталанта". В первом матче, прошедшем 3 апреля, "Аталанта" уступила в гостях со счетом 0:1. Ответная игра пройдет 24 апреля в Бергамо.

"Ювентус" в 22-й раз сыграет в финале Кубка Италии, на счету команды 14 побед в турнире, что является рекордным показателем. Победителем прошлого розыгрыша стал "Интер", обыгравший в финале "Фиорентину" со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке “Yuventus” İtaliya kubokunun ilk finalçısı olub

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