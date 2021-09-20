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"Ювентус" повторил антирекорд 60-летней давности

"Ювентус" повторил антирекорд 60-летней давности Туринский "Ювентус" не выиграл ни одного матча в четырех стартовых турах Серии А только в четвертый раз в своей истории. Последнее подобное достижение датируется сезоном-1961/1962, а до этого - в сезонах-1955/1956 и 1942/1943.
Футбол
20 сентября 2021 г. 06:22
Ювентус повторил антирекорд 60-летней давности

Туринский "Ювентус" не выиграл ни одного матча в четырех стартовых турах Серии А только в четвертый раз в своей истории. Последнее подобное достижение датируется сезоном-1961/1962, а до этого - в сезонах-1955/1956 и 1942/1943.

Как передает Report, об этом сообщает OptaPaolo.

Напомним, клуб из Турина сыграл вничью с "Миланом" (1:1) и "Удинезе" (2:2), а также уступил "Эмполи" (0:1) и "Наполи" (1:2).

Подопечные Массимилиано Аллегри с двумя очками занимают 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Лидирует миланский "Интер" с 10-ю очками. На второй строчке "Милан", у которого столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

В следующем туре "Ювентус" сыграет на выезде против "Специи". Матч состоится 22 сентября.

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