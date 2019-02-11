"Ювентус" объявил о подписании контракта с Рэмси

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником лондонского «Арсенала» Аароном Рэмси.

Как передает Report, валлийский футболист станет игроком туринской команды 1 июля 2019 года, когда истечёт его действующий контракт с английским клубом.

Ранее появилась информация, что зарплата Рэмси в итальянском клубе составит более € 23 млн в год. «Арсенал» пытался сохранить игрока, но не сумел удовлетворить его требования по заработной плате.

В нынешнем сезоне 28-летний Рэмси принял участие в 22 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами. Также на его счету три матча и один гол в Лиге Европы.