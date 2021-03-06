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"Ювентус" нацелился на Серхио Агуэро

"Ювентус" нацелился на Серхио Агуэро Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить карьеру в "Ювентусе"
Футбол
6 марта 2021 г. 07:54
Ювентус нацелился на Серхио Агуэро
Серхио Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как передает Report, об этом сообщает Goal со ссылкой на Sport Mediaset.

По данным источника, в "Ювентусе" считают, что он поможет усилить их атаку вместе с португальцем Криштиану Роналду.

Агуэро перешел в "Манчестер Сити" летом 2011 года из мадридского "Атлетико". Сумма трансфера составила 40 млн евро. Его контракт с "горожанами" истекает 30 июня 2021 года. 32-летний аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями. В Лиге чемпионов он провёл 4 матча, в которых записал в свой актив 2 гола.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" уже определился с заменой для Серхио Агуэро в случае его ухода.

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Версия на азербайджанском языке Serxio Aquero karyerasını "Yuventus"da davam etdirə bilər

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