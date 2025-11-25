Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Юношеская лига УЕФА: Матч "Наполи" - "Карабах" возобновлен - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    • 25 ноября, 2025
    • 19:39
    Юношеская лига УЕФА: Матч Наполи - Карабах возобновлен - ОБНОВЛЕНО

    Матч "Наполи" - "Карабах" (U-19) в рамках общего этапа Юношеской лиги УЕФА возобновлен.

    Как сообщает Report, игра была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

    Встреча, ранее прерванная на 61-й минуте, проходит в Италии.

    Матч "Наполи" - "Карабах" (U-19) в рамках общего этапа Юношеской лиги УЕФА был приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.

    Как сообщает Report, игра, проходившая в Италии, была прервана на 61-й минуте из-за сильного дождя.

    Главным судьей матча является чешский рефери Доминик Стары.

    На данный момент хозяева поля ведут со счетом 1:0.

    Отметим, что основные команды "Карабаха" и "Наполи" встретятся сегодня в 00:00 по бакинскому времени.

    ФК "Карабах" ФК "Наполи" матч Юношеская лига УЕФА
    UEFA Gənclər Liqası: Yağışa görə fasilə yaranan oyunda "Qarabağ" "Napoli"yə uduzub - YENİLƏNİB-2

    Последние новости

    19:54

    Еврокомиссия выдвинула инициативу о разрыве соглашения с Израилем

    Другие страны
    19:44
    Фото

    Представители SOCAR и Itochu обсудили всестороннее сотрудничество в энергетике

    Энергетика
    19:44

    Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

    Происшествия
    19:39

    Юношеская лига УЕФА: Матч "Наполи" - "Карабах" возобновлен - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    19:31
    Фото

    В Нахчыване состоялся Форум солидарности НПО стран ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:27

    Омер Челик: Турция может быть идеальным посредником между РФ и Украиной

    В регионе
    19:27

    США продолжат поставки оружия в Европу и после завершения войны РФ и Украины

    Другие страны
    19:15

    Азербайджан и Казахстан обсудили производство локомотивов для АЖД

    Инфраструктура
    19:12
    Фото
    Видео

    День города Кяльбаджар отметили концертной программой и фейерверком - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей