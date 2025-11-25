Юношеская лига УЕФА: Матч "Наполи" - "Карабах" возобновлен - ОБНОВЛЕНО
Футбол
- 25 ноября, 2025
- 19:39
Матч "Наполи" - "Карабах" (U-19) в рамках общего этапа Юношеской лиги УЕФА возобновлен.
Как сообщает Report, игра была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.
Встреча, ранее прерванная на 61-й минуте, проходит в Италии.
Главным судьей матча является чешский рефери Доминик Стары.
На данный момент хозяева поля ведут со счетом 1:0.
Отметим, что основные команды "Карабаха" и "Наполи" встретятся сегодня в 00:00 по бакинскому времени.
