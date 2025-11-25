Юношеская лига УЕФА: Матч "Наполи" - "Карабах" возобновлен - ОБНОВЛЕНО

Матч "Наполи" - "Карабах" (U-19) в рамках общего этапа Юношеской лиги УЕФА возобновлен.

Как сообщает Report, игра была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Встреча, ранее прерванная на 61-й минуте, проходит в Италии.

19:20

Матч "Наполи" - "Карабах" (U-19) в рамках общего этапа Юношеской лиги УЕФА был приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает Report, игра, проходившая в Италии, была прервана на 61-й минуте из-за сильного дождя.

Главным судьей матча является чешский рефери Доминик Стары.

На данный момент хозяева поля ведут со счетом 1:0.

Отметим, что основные команды "Карабаха" и "Наполи" встретятся сегодня в 00:00 по бакинскому времени.