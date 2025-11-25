İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın "Napoli" ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİB

    25 noyabr, 2025
    19:26
    UEFA Gənclər Liqası: Qarabağın Napoli ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİB

    "Qarabağ" klubunun U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Napoli" ilə oyunu qaldığı yerdən davam edir.

    "Report"un məlumatına görə, İtaliyada baş tutan və şiddətli yağış səbəbindən 61-ci dəqiqədə yarımçıq dayandırılan matçda fasilə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, sözügedən matçda "Napoli" 1:0 hesabı ilə öndədir.

    "Qarabağ" və "Napoli"nin əsas komandaları isə bu gecə Bakı vaxtı saat 00:00-da qarşılaşacaqlar.

    Юношеская лига УЕФА: Матч "Наполи" - "Карабах" возобновлен - ОБНОВЛЕНО

