UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın "Napoli" ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİB
- 25 noyabr, 2025
- 19:26
"Qarabağ" klubunun U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Napoli" ilə oyunu qaldığı yerdən davam edir.
"Report"un məlumatına görə, İtaliyada baş tutan və şiddətli yağış səbəbindən 61-ci dəqiqədə yarımçıq dayandırılan matçda fasilə başa çatıb.
Qeyd edək ki, sözügedən matçda "Napoli" 1:0 hesabı ilə öndədir.
"Qarabağ" və "Napoli"nin əsas komandaları isə bu gecə Bakı vaxtı saat 00:00-da qarşılaşacaqlar.
"Qarabağ" klubunun U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Napoli" ilə oyunu əlverişsiz hava şəraitinə görə yarımçıq dayandırılıb.
"Report"un məlumatına görə, İtaliyada baş tutan qarşılaşma 61-ci dəqiqədə şiddətli yağış səbəbindən yarıda qalıb.
Hazırda qarşılaşmanın çexiyalı baş hakimi Dominik Starı yağışın səngiməsini gözləyir. Matçın qaldığı yerdən davam etmə ehtimalı var.
Qeyd edək ki, sözügedən matçda "Napoli" 1:0 hesabı ilə öndədir.
"Qarabağ" və "Napoli"nin əsas komandaları isə bu gecə Bakı vaxtı saat 00:00-da qarşılaşacaqlar.