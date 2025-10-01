Юношеская лига УЕФА: Команда "Карабаха" U-19 сыграет очередной матч
Футбол
- 01 октября, 2025
- 09:49
Команда "Карабаха" U-19 сегодня сыграет в очередном матче Юношеской лиги УЕФА.
Как сообщает Report, команда под руководством Рашада Садыгова встретится в Баку с датским "Копенгагеном".
Матч состоится на стадионе Azərsun Arena в 14:00.
В первом туре команда U-19 уступила на выезде португальской "Бенфике" со счетом 1:7. а "Копенгаген" дома уступил немецкому "Байеру 04" со счетом 0:2.
Последние новости
11:04
Фото
Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20Милли Меджлис
11:04
Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь водыИнфраструктура
11:04
Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON HoldingИКТ
11:02
Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступленияВ регионе
11:01
Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсовАПК
10:57
Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИАПК
10:55
Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалогаВнешняя политика
10:52
Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдаунаДругие страны
10:50