    Юношеская лига УЕФА: Команда "Карабаха" U-19 сыграет очередной матч

    Футбол
    • 01 октября, 2025
    • 09:49
    Юношеская лига УЕФА: Команда Карабаха U-19 сыграет очередной матч

    Команда "Карабаха" U-19 сегодня сыграет в очередном матче Юношеской лиги УЕФА.

    Как сообщает Report, команда под руководством Рашада Садыгова встретится в Баку с датским "Копенгагеном".

    Матч состоится на стадионе Azərsun Arena в 14:00.

    В первом туре команда U-19 уступила на выезде португальской "Бенфике" со счетом 1:7. а "Копенгаген" дома уступил немецкому "Байеру 04" со счетом 0:2.

    футбол Юношеская лига УЕФА
    Лента новостей