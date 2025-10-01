Юношеская лига УЕФА: Команда "Карабаха" U-19 сыграет очередной матч

Команда "Карабаха" U-19 сегодня сыграет в очередном матче Юношеской лиги УЕФА.

Как сообщает Report, команда под руководством Рашада Садыгова встретится в Баку с датским "Копенгагеном".

Матч состоится на стадионе Azərsun Arena в 14:00.

В первом туре команда U-19 уступила на выезде португальской "Бенфике" со счетом 1:7. а "Копенгаген" дома уступил немецкому "Байеру 04" со счетом 0:2.