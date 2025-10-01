İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın U-19 komandası növbəti matçına çıxır

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 09:21
    "Qarabağ" klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında növbəti matçına bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Danimarkanın "Kopenhagen" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Matç "Azərsun Arena"da, saat 14:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, U-19 I turda səfərdə Portuqaliyanın "Benfika" komandasına 1:7 hesabı ilə uduzub. "Kopenhagen" isə evdə Almaniya təmsilçisi "Bayer 04"ə məğlub olub - 0:2.

    UEFA Gənclər Liqası Qarabağ U-19 Kopenhagen U-19 II tur

