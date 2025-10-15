XI тур Премьер-лиги Азербайджана получил название "Тур Победы"

XI тур Премьер-Лиги Misli получил название "Тур Победы".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу.

Матч "Карабах" - "Нефтчи" в рамках тура состоится 9 ноября и начнется в 18:44.