Azərbaycan Premyer Liqasında XI tur "Zəfər turu" adlanacaq
- 15 oktyabr, 2025
- 15:33
Misli Premyer Liqasında XI tur "Zəfər turu" adlanacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.
Noyabrın 9-da keçiriləcək "Qarabağ" - "Neftçi" oyunu saat 18:44-də start götürəcək.
Misli Premyer Liqası
XI tur
7 noyabr (cümə)
13:44. "Şamaxı" – "İmişli"
Şamaxı şəhər stadionu
16:44. "Qəbələ" – "Sumqayıt"
Qəbələ şəhər stadionu
8 noyabr (şənbə)
15:44. "Araz-Naxçıvan" – "Karvan-Yevlax"
"Liv Bona Dea Arena"
18:44. "Zirə" – "Turan Tovuz"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
9 noyabr (bazar)
15:44. "Kəpəz" – "Sabah"
Qəbələ şəhər stadionu
18:44. "Qarabağ" – "Neftçi"
"Azərsun Arena"
XII tur
21 noyabr (cümə)
14:00. "Karvan-Yevlax" – "Kəpəz"
Şamaxı şəhər stadionu
19:00. "Sumqayıt" – "Qarabağ"
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
22 noyabr (şənbə)
15:00. "Araz-Naxçıvan" – "Turan Tovuz"
"Liv Bona Dea Arena"
17:30. "Zirə" – "Qəbələ"
Zirə İdman Kompleksinin stadionu
23 noyabr (bazar)
15:00. "Sabah" – "Şamaxı"
"Bank Respublika Arena"
17:30. "Neftçi" – "İmişli"
"Palms Sports Arena"