    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 15:33
    Azərbaycan Premyer Liqasında XI tur Zəfər turu adlanacaq

    Misli Premyer Liqasında XI tur "Zəfər turu" adlanacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb.

    Noyabrın 9-da keçiriləcək "Qarabağ" - "Neftçi" oyunu saat 18:44-də start götürəcək.

    Misli Premyer Liqası

    XI tur

    7 noyabr (cümə)

    13:44. "Şamaxı" – "İmişli"

    Şamaxı şəhər stadionu

    16:44. "Qəbələ" – "Sumqayıt"

    Qəbələ şəhər stadionu

    8 noyabr (şənbə)

    15:44. "Araz-Naxçıvan" – "Karvan-Yevlax"

    "Liv Bona Dea Arena"

    18:44. "Zirə" – "Turan Tovuz"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    9 noyabr (bazar)

    15:44. "Kəpəz" – "Sabah"

    Qəbələ şəhər stadionu

    18:44. "Qarabağ" – "Neftçi"

    "Azərsun Arena"

    XII tur

    21 noyabr (cümə)

    14:00. "Karvan-Yevlax" – "Kəpəz"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Sumqayıt" – "Qarabağ"

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    22 noyabr (şənbə)

    15:00. "Araz-Naxçıvan" – "Turan Tovuz"

    "Liv Bona Dea Arena"

    17:30. "Zirə" – "Qəbələ"

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    23 noyabr (bazar)

    15:00. "Sabah" – "Şamaxı"

    "Bank Respublika Arena"

    17:30. "Neftçi" – "İmişli"

    "Palms Sports Arena"

    Misli Premyer Liqası "Zəfər turu" XI tur Peşəkar Futbol Liqası
