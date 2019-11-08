Вюсал Искендерли: Получить приглашение в сборную было самым большим моим желанием

"Носить форму сборной почетно для каждого футболиста. В клубе я показывал свою игру и ждал, что когда-либо меня пригласят. Получить приглашение в сборную было самым большим моим желанием, мечтой".

Об этом Report сказал впервые приглашенный в основной состав сборной Азербайджана по футболу Вюсал Искендерли.

24-летний полузащитник, носящий форму "Кешля", сказал, что в начале сезона поставил перед собой цель попасть в сборную.

Сборная проведет 16 ноября в Баку матч против Уэльса в рамках отборочного тура к Евро-2020, а спустя три дня против сборной Словакии на выезде. Искендерли подчеркнул, что в данных встречах можно заработать очки: "Предстоящие игры будут сложными, соперники не слабые. Но если мы выполним сказанное тренером, будет играть с желанием, сможем заработать очки".

Отметим, что 16 ноября матч Азербайджан – Уэльс на Bakcell Arena стартует в 21:00. Спустя три дня команда под руководством Николы Юрчевича проведет матч в Словакии. Игра в Трнаве на стадионе Антона Малатинского начнется в 23:45 по бакинскому времени.