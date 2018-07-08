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    Время и место матча "Бальцан" - "Кешля" изменено

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Изменено время и место первого матча бакинского клуба "Кешля" в первом квалификационном раунде Лиги Европы по футболу против мальтийского клуба "Бальцан".

    Как сообщает Report, матч состоится на стадионе "Centenary" в городе Та'Кали, 12 июля в 20:00 по бакинскому времени. Стадион вмещает 3000 болельщиков.

    Отметим, что ранее этот матч планировали провести на Национальном стадионе, который вмещает 17 тыс. болельщиков.

    Напомним, что 12 июля в 20:00 “Габала” будет принимать люксембургский “Прогресс”, а бакинский “Нефтчи”в 21:00 на стадионе “Далга Арена” сыграет против венгерского “Уйпешт”.

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