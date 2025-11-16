Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Вратарь сборной Азербайджана получил травму в матче с Францией

    Футбол
    • 16 ноября, 2025
    • 22:14
    Вратарь сборной Азербайджана получил травму в матче с Францией

    Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев получил травму в матче против сборной Франции в рамках отбора на ЧМ-2026.

    Как сообщает Report, во втором тайме его сменил резервный голкипер Айдын Байрамов.

    Отметим, что сборная Азербайджана в настоящий момент проигрывает французам со счетом 1:3.

    Şahruddin Məhəmmədəliyev Fransa millisi ilə oyunda zədələnib

