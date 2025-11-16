Вратарь сборной Азербайджана получил травму в матче с Францией

Вратарь сборной Азербайджана Шахруддин Магомедалиев получил травму в матче против сборной Франции в рамках отбора на ЧМ-2026.

Как сообщает Report, во втором тайме его сменил резервный голкипер Айдын Байрамов.

Отметим, что сборная Азербайджана в настоящий момент проигрывает французам со счетом 1:3.