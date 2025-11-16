Şahruddin Məhəmmədəliyev Fransa millisi ilə oyunda zədələnib
Futbol
- 16 noyabr, 2025
- 22:08
Azərbaycan millisinin qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyev zədələnib.
"Report"un məlumatına görə, qolkiper DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Fransa yığmasına qarşı keçirilən matçda xəsarət alıb.
Qarşılaşmaya ilk "11-lik"də başlayan oyunçu ikinci hissədə meydana çıxa bilməyib. Onu Aydın Bayramov əvəzləyib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi hazırda məğlub durumdadır - 1:3.
Son xəbərlər
22:39
Azərbaycan cüdoçusu Xorvatiyadakı turnirdə qızıl medal qazanıbFərdi
22:31
ABŞ noyabrın sonuna kimi Çinlə nadir metallar üzrə saziş imzalanacağına ümid edirDigər ölkələr
22:08
Şahruddin Məhəmmədəliyev Fransa millisi ilə oyunda zədələnibFutbol
22:05
Foto
Video
DÇ-2026: Azərbaycan - Fransa oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB - 6Futbol
21:52
Britaniya miqrantlar üçün qalma şərtlərini sərtləşdirirDigər ölkələr
21:34
İsrail hərbçiləri BMT sülhməramlılarına atəş açıbDigər ölkələr
21:16
Konqoda mis mədəni çöküb, onlarla insan ölübDigər ölkələr
20:48
Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıbDigər ölkələr
20:47
Video