    Şahruddin Məhəmmədəliyev Fransa millisi ilə oyunda zədələnib

    Futbol
    • 16 noyabr, 2025
    • 22:08
    Şahruddin Məhəmmədəliyev Fransa millisi ilə oyunda zədələnib

    Azərbaycan millisinin qapıçısı Şahruddin Məhəmmədəliyev zədələnib.

    "Report"un məlumatına görə, qolkiper DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Fransa yığmasına qarşı keçirilən matçda xəsarət alıb.

    Qarşılaşmaya ilk "11-lik"də başlayan oyunçu ikinci hissədə meydana çıxa bilməyib. Onu Aydın Bayramov əvəzləyib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi hazırda məğlub durumdadır - 1:3.

