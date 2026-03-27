    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски отклонил возможность перехода в MLS

    Футбол
    • 27 марта, 2026
    • 12:39
    Вратарь Карабаха Матеуш Кохальски отклонил возможность перехода в MLS

    Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски отклонил возможность перехода в американскую лигу MLS.

    Как сообщает Report, 25-летний голкипер заявил об этом в интервью изданию Sport.pl.

    Польский игрок сказал, что хочет продолжить карьеру в Европе:

    "Я намерен играть в еврокубках. Меня интересуют клубы, которые выступают здесь. По этой причине я отклонил возможность перехода в MLS. Я не знаю, где буду играть, потому что на это повлияет ряд факторов. Моя мечта - английская Премьер-лига. Однако я не перейду в команду, где буду запасным вратарем. Я хочу играть и быть первым. Меня интересует только это".

    Напомним, что Матеуш Кохальски выступает за "Карабах" с августа 2024 года.

    "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski MLS-ə transfer imkanını rədd edib
