Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски отклонил возможность перехода в MLS

Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски отклонил возможность перехода в американскую лигу MLS.

Как сообщает Report, 25-летний голкипер заявил об этом в интервью изданию Sport.pl.

Польский игрок сказал, что хочет продолжить карьеру в Европе:

"Я намерен играть в еврокубках. Меня интересуют клубы, которые выступают здесь. По этой причине я отклонил возможность перехода в MLS. Я не знаю, где буду играть, потому что на это повлияет ряд факторов. Моя мечта - английская Премьер-лига. Однако я не перейду в команду, где буду запасным вратарем. Я хочу играть и быть первым. Меня интересует только это".

Напомним, что Матеуш Кохальски выступает за "Карабах" с августа 2024 года.