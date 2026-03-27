    "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski MLS-ə transfer imkanını rədd edib

    Futbol
    • 27 mart, 2026
    • 10:57
    Qarabağın qapıçısı Mateuş Koxalski MLS-ə transfer imkanını rədd edib

    "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski ABŞ-nin MLS Liqasına transfer imkanını rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, 25 yaşlı qolkiper bu barədə "Sport.pl" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    Polşalı oyunçu karyerasını Avropada davam etdirmək istədiyini söyləyib:

    "Avrokuboklarda oynamaq niyyətindəyəm. Məni burada çıxış edən klublar maraqlandıracaq. Bu səbəbdən MLS-ə transfer imkanını rədd etdim. Oradan sorğular var idi. Harada oynayacağımı bilmirəm, çünki buna bir neçə məsələ təsir edəcək. Arzum İngiltərə Premyer Liqasıdır. Lakin ehtiyat qapıçı olacağım komandaya getməyəcəyəm. Oynamaq və bir nömrə olmaq istəyirəm. Məni yalnız bu maraqlandırır".

    M. Koxalski UEFA Çempionlar Liqasında "Napoli"yə qarşı keçirdikləri matça xüsusi toxunub:

    "Məğlubiyyətə baxmayaraq bu qarşılaşmanı yaxşı xatırlayacağam. Uduzduğumuz oyundan sonra heç vaxt razı qalmıram. Amma həmin vaxt çox müsbət şeylər baş verdi. Bir neçə yaxşı qurtarışım oldu. Təkcə yaxınlarımdan yox, başqalarından da təbriklər aldım. Matçdan sonra "Napoli"nin məşqçilər korpusundan bir nəfərlə danışdım. Məni təriflədi, Dedi ki, belə davam edim və inkişafdan qalmayım, çünki məni izləyəcəklər. Bu çox böyük motivasiya oldu".

    Xatırladaq ki, Mateuş Koxalski 2024-cü ilin avqustundan "Qarabağ"da çıxış edir.

    Son xəbərlər

    11:21
    Foto

    Rusiyadan İrana göndərilən növbəti humanitar yardım Cənub-Astara dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinə daxil olub

    Daxili siyasət
    11:21

    Emil və Ernest Ağakişi qardaşları Avropa Kubokunun oyununa təyinat alıblar

    Komanda
    10:57

    "Qarabağ"ın qapıçısı Mateuş Koxalski MLS-ə transfer imkanını rədd edib

    Futbol
    10:55

    Hikmət Hacıyev Ərdoğanın baş müşaviri ilə regional təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    10:44

    Ötən gün ölkədə 8 avtomat, 2 pulemyot və digər silah-sursatlar aşkarlanıb

    Hadisə
    10:44

    Türkanda iki nəfərin güllələnməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb

    Digər
    10:38

    Mark Rütte: NATO Azərbaycanla dialoqu və əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    10:37

    Azərbaycanda 2 ayda kolbasa istehsalı 18 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    10:29
    Foto

    Zaqatalada istirahət mərkəzində yanğın olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti