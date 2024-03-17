О нас

Вратарь "Карабаха" имел возможность сыграть в английской премьер-лиге

Вратарь "Карабаха" имел возможность сыграть в английской премьер-лиге Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев признался, что имел возможность оказаться в клубе английской Премьер-лиги.
Футбол
17 марта 2024 г. 11:37
Вратарь Карабаха имел возможность сыграть в английской премьер-лиге

Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев признался, что имел возможность оказаться в клубе английской Премьер-лиги.

Как передает Report, голкипер мог перейти в "Ньюкасл", но лишь на роль третьего вратаря.

"Хотел бы поиграть в Англии? Очень. Был вариант, когда находился в "Байере". Один знакомый сказал, что есть возможность поехать в "Ньюкасл", быть там третьим или четвертым вратарем. Говорил мне, что у них есть два опытных вратаря, не хватает третьего. Они как раз взяли Кариуса. Я ответил отказом", - отметил Лунев.

32-летний кипер в марте может впервые выйти на поле в футболке сборной России с ноября 2018 года. Позднее вратарь также привлекался в заявку национальной команды, но не играл.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın qapıçısının İngiltərə Premyer Liqasında çıxış etmək imkanı olub

Экслюзивные новости

Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
Маттиас Фрумери: Надеемся на импульс со стороны COP29 на разработку новых климатических планов
13 марта 2024 г. 14:02
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
Посол по климату: Швеция готова поддержать Азербайджан для успеха COP29
13 марта 2024 г. 12:08
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
Сербский политолог: ЕС продолжает оказывать давление на Сербию из-за выборов
12 марта 2024 г. 13:46
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
Надежда Кокотович: Азербайджан может стимулировать актуальные дискуссии на СОР29
11 марта 2024 г. 15:06
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
Аббат Жангирханулы: Казахстан заинтересован в совместном исследовании Каспия
11 марта 2024 г. 14:33
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
Даниэль де Руи: Важно оказывать финансовую поддержку в борьбе с исламофобией
9 марта 2024 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi