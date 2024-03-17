Вратарь "Карабаха" имел возможность сыграть в английской премьер-лиге

Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев признался, что имел возможность оказаться в клубе английской Премьер-лиги.

Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев признался, что имел возможность оказаться в клубе английской Премьер-лиги.

Как передает Report, голкипер мог перейти в "Ньюкасл", но лишь на роль третьего вратаря.

"Хотел бы поиграть в Англии? Очень. Был вариант, когда находился в "Байере". Один знакомый сказал, что есть возможность поехать в "Ньюкасл", быть там третьим или четвертым вратарем. Говорил мне, что у них есть два опытных вратаря, не хватает третьего. Они как раз взяли Кариуса. Я ответил отказом", - отметил Лунев.

32-летний кипер в марте может впервые выйти на поле в футболке сборной России с ноября 2018 года. Позднее вратарь также привлекался в заявку национальной команды, но не играл.