"Карабах" одержал победу над "Хазар-Лянкяран"

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ На XV туре Topaz Премьер-лиги по футболу "Хазар-Лянкяран" принял агдамский футбольный клуб "Карабах".

Как сообщает командированный в Лянкяран сотрудник Report, игра завершилась победой "Карабаха".

На встрече на Лянкяранском городском стадионе счет открыли гости. Муарем Муарем вписал свое имя в табло на 7-ой минуте игры. Ответ команды Огуза Четина не заставил себя долго ждать. Нападение "Хазар-Лянкяран" на 17-ой минуте дало результаты и Кара Караев сравнял счет, ударив гол в собственные ворота. Первая часть матча завершилась со счетом 1:1 .

Во второй части хозяева поля показали более активную игру. На 56-й минуте Садио Тоункара забил гол и счет стал 2:1. Через 7 минут М.Муарему удалось "пробраться" к воротам соперника и сравнять счет - 2:2. На 79-ой минуте матча защитник ставшего последним чемпионом страны клуба "Карабах" Бадави Гусейнов смог забить третий гол. Таким образом, команда смогла вписать в свой актив 3 очка.

После данного тура "Карабах" довел количество своих резервных очков до 31-го и стал лидером турнирной таблицы. А "Хазар-Лянкяран" довольствовался 4-м местом, набрав 19 очков.

Отметим, что Профессиональная футбольная лига предоставила представителям СМИ возможность следить за игрой на Лянкяранском городском стадионе, организовав их поездку в южный регион.