Власти Бразилии запретили Роналдиньо покидать страну

Власти Бразилии запретили бывшему футболисту национальной сборной и испанской "Барселоны" Роналдиньо покидать страну.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Folha de Sao Paulo, подобное решение принял бразильский суд.

На бывшего игрока наложен штраф в размере 2,3 млн евро за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. Также ему предъявили обвинения в том, что он нанес урон лесу и почве в процессе строительства. Помимо запрета на выезд из страны, у 39-летнего спортсмена заблокировали 57 объектов недвижимости.

Отметим, что Роналдиньо выступал за бразильские команды "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". Последним клубом полузащитника был бразильский "Флуминенсе". Он завершил карьеру футболиста в январе прошлого года.