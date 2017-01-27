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    Виталий Мутко: Есть вариант проведения Кубка содружества в Азербайджане

    Мы получили от коллег в АФФА интересное предложение как в коммерческом, так в организационном плане

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Кубок содружества по футболу может быть проведен в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра России и президент Футбольного союза России Виталий Мутко.

    Он отметил, что есть несколько вариантов мест проведения турнира: "Возможно, что новым местом проведения Кубка содружества станет стадион "Фишт". Есть также вариант проведения Кубка содружества в Азербайджане. Мы получили от коллег в АФФА интересное предложение как в коммерческом, так и в организационном плане".

    В.Мутко подчеркнул, что вопрос восстановления Кубка находится в повестке дня и сообщил, что обсудил эту идею с президентом УЕФА Александром Чефериным.

    Отметим, что впервые Кубок содружества был проведен в 1993 году. Самым титулованным клубом турнира является 6-кратный победитель московский "Спартак". Среди азербайджанских представителей победителем турнира были "Нефтчи" (2006), "Хязяр Лянкяран" (2008) и "Интер" (2011). 

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