Вице-президент АФФА назначена представителем УЕФА в матче I тура Лиги чемпионов
Футбол
- 14 сентября, 2025
- 18:36
Вице-президент АФФА и член Исполнительного комитета Кёнуль Мехтиева назначена представителем УЕФА в матче I тура Лиги чемпионов УЕФА между "Баварией" (Германия) и "Челси" (Англия).
Как сообщает Report, встреча, которая состоится 17 сентября на стадионе в Мюнхене, начнется в 23:00 по бакинскому времени.
