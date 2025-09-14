İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    AFFA rəsmisi "Bavariya" – "Çelsi" oyununa təyinat alıb

    Futbol
    • 14 sentyabr, 2025
    • 18:12
    AFFA rəsmisi Bavariya – Çelsi oyununa təyinat alıb

    AFFA-nın vitse-prezidenti və İcraiyyə Komitəsinin üzvü Könül Mehdiyeva UEFA-dan təyinat alıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin I turu çərçivəsində keçiriləcək "Bavariya" (Almaniya) – "Çelsi" (İngiltərə) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.

    Görüş sentyabrın 17-də Münhen şəhərinin eyniadlı stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.

    Вице-президент АФФА назначена представителем УЕФА в матче I тура Лиги чемпионов

