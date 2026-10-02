Ветераны "Нефтчи" и "Спартака" проведут матч к 75-летию Республиканского стадиона
Футбол
- 02 октября, 2026
- 13:39
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В честь 75-летия Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова пройдет товарищеский матч между ветеранами азербайджанского "Нефтчи" и литовского "Спартака" (Вильнюс).
Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, встреча состоится 4 октября в 12:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Отметим, что эти две команды встречались в 1951 году на открытии арены.
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