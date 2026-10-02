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    Ветераны "Нефтчи" и "Спартака" проведут матч к 75-летию Республиканского стадиона

    Футбол
    • 02 октября, 2026
    • 13:39
    Ветераны Нефтчи и Спартака проведут матч к 75-летию Республиканского стадиона

    В честь 75-летия Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова пройдет товарищеский матч между ветеранами азербайджанского "Нефтчи" и литовского "Спартака" (Вильнюс).

    Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, встреча состоится 4 октября в 12:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Отметим, что эти две команды встречались в 1951 году на открытии арены.

    Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова Министерство молодежи и спорта Азербайджана ФК Нефтчи
    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibətilə yoldaşlıq matçı keçiriləcək
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