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    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibətilə yoldaşlıq matçı keçiriləcək

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 12:39
    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibətilə yoldaşlıq matçı keçiriləcək

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibətilə "Neftçi" (Azərbaycan) və Litvanın "Spartak" (Vilnüs) komandalarının veteranları arasında yoldaşlıq oyunu keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.

    Qarşılaşma oktyabrın 4-də, saat 12:00-da start götürəcək. Oyun sözügedən arenada baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, 1951-ci ildə stadionun açılışında bu iki komanda qarşılaşıb.

    Neftçi FK Spartak FK Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi
    Ветераны "Нефтчи" и "Спартака" проведут матч к 75-летию Республиканского стадиона
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