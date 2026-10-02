Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibətilə yoldaşlıq matçı keçiriləcək
Futbol
- 02 oktyabr, 2026
- 12:39
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Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun 75 illiyi münasibətilə "Neftçi" (Azərbaycan) və Litvanın "Spartak" (Vilnüs) komandalarının veteranları arasında yoldaşlıq oyunu keçiriləcək.
Bu barədə "Report"a Gənclər və İdman Nazirliyindən məlumat verilib.
Qarşılaşma oktyabrın 4-də, saat 12:00-da start götürəcək. Oyun sözügedən arenada baş tutacaq.
Xatırladaq ki, 1951-ci ildə stadionun açılışında bu iki komanda qarşılaşıb.
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