Венсан Абубакар: Я приехал, чтобы быть полезным "Нефтчи"

Камерунский нападающий Венсан Абубакар прокомментировал свой приезд в Баку и трансфер в "Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом футболист заявил пресс-службе "черно-белых" после победы над "Габалой" (2:0) в IX туре Misli Премьер-лиги.

Абубакар отметил, что команда "Нефтчи" и болельщики очень тепло встретили его в Баку:

"В первую очередь хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Они очень тепло отнеслись ко мне с первого дня моего прибытия в Баку. Когда я приехал, они встретили меня как члена своей семьи. Это важно для мотивирования игрока. Я приехал, чтобы быть полезным "Нефтчи". Если мы с товарищами по команде объединим наши силы, мы сможем достичь хороших результатов".

Отметим, что Абубакар запомнился 1 голом и 1 ассистом в дебютном матче "Нефтчи" - "Габала", став ключевым игроком команды.