    Vensan Abubakar: "Neftçi"yə faydalı olmaq üçün gəlmişəm

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2025
    • 18:46
    Vensan Abubakar: Neftçiyə faydalı olmaq üçün gəlmişəm

    Vensan Abubakar "Neftçi"yə faydalı olmaq üçün gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Vensan Abubakarın özü Misli Premyer Liqasının IX turunda "Qəbələ" üzərində qazanılan qələbədən (2:0) sonra "ağ-qaralar"ın mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    Kamerunlu hücumçu "Neftçi" camiəsinin və azarkeşlərin onu Bakıda çox yaxşı qarşıladıqlarını bildirib:

    "İlk öncə komanda yoldaşlarıma təşəkkür etmək istəyirəm. Onlar Bakıya gəldiyim ilk gündən bu yana mənə çox isti münasibət bəsləyirlər. Gəldiyimdə məni öz ailə üzvləri kimi qarşıladılar. Bu hal futbolçunun yüksək motivasiyası üçün önəmlidir. "Neftçi"yə faydalı olmaq üçün gəlmişəm. Komanda yoldaşlarımla gücümüzü birləşdirsək yaxşı işlər görə bilərik".

    Qeyd edək ki, Abubakar "Qəbələ" ilə debüt matçında 1 qol və 1 assistlə yadda qalaraq qələbədə əsas pay sahib olub.

