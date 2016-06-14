Венесуэла сыграла вничью с командой Мексики в матче Кубка Америки - ВИДЕО

Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Венесуэлы по футболу сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки.

Как передает Report, об этом встреча состоялась в Хьюстоне.

За венесуэльцев на 10-й минуте гол забил Хосе Веласкес, мексиканцы ответили точным ударом Хесуса Корона (80).

Венесуэльцы заняли второе место в группе С, набрав 7 очков, мексиканцы - первое (7). Обе команды вышли в плей-офф турнира, их соперники определятся позднее.

Кубок Америки 2016 года, проходящий в десяти городах США с 3 по 26 июня, посвящен празднованию столетия Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) и первого чемпионата Южной Америки. Турнир впервые проводится за пределами южноамериканского континента. В соревнованиях принимают участие сборные десяти членов КОНМЕБОЛ и впервые в истории - шести представителей Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).