В украинской компании президента клуба "Шериф" произвели обыск по статье "государственная измена"

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Виктор Гушан, являющийся президентом молдавской команды "Шериф", которая станет соперницей "Карабаха" в III квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу, вышел из состава акционеров компании "Интертелеком".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт usionline.com, олигарх из непризнанной Приднестровской Республики предпринял подобный шаг после обыска, проведенного сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в одесском офисе.

Предприниматель, владеющий группой компаний "Шериф", принял подобное решение в связи с началом СБУ расследований по статье "государственная измена".

В.Гушан передал принадлежащие ему акции (35,5%) "Интертелеком"а руководителю службы безопасности компании Виктору Украинцу. Кроме того, должность покинул гендиректор одесской компании Борис Акулов и его сменил Виктор Панфилов.

Сотрудники СБУ подозревают "Интертелеком" в передаче собственного оборудования и сети в пользование аннексированной Россией части Крыма.

Предполагается, что с помощью указанной компании сотрудники российских органов спецслужб незаконно вмешивались в работу операторов украинской связи и приобрететали доступ к конфиденциальным данным.

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Шерифом" состоится 25 июля в Баку, а ответный – 1 августа в Тирасполе.