В турнире "FIFA Series - 2026" в Азербайджане изменены формат и календарь
- 22 марта, 2026
- 14:00
В календарь и формат международного турнира "FIFA Series - 2026", который пройдет в Азербайджане, внесены изменения.
Как сообщает Report, причиной стало то, что сборная Омана не сможет прибыть в страну из-за военной напряженности на Ближнем Востоке.
Согласно формату, согласованному с FIFA, турнир теперь будет состоять из двух матчей.
Сборная Азербайджана 27 марта сыграет с командой Сент-Люсии, а 30 марта - со сборной Сьерра-Леоне. Оба матча пройдут на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнутся в 19:00.
Последние новости
14:38
Анна Бьерде призвала страны продолжать реформы на фоне глобальной нестабильностиФинансы
14:21
В Катаре при крушении вертолета погибли трое граждан Турции - ОБНОВЛЕНО - 2Другие страны
14:15
Фото
В Стамбуле обрушились два здания, под завалами остаются люди - ОБНОВЛЕНОВ регионе
14:00
В турнире "FIFA Series - 2026" в Азербайджане изменены формат и календарьФутбол
13:43
AYNA продолжает оказывать услуги гражданам в "Бакинском доме МСП" в праздничные дниИнфраструктура
13:25
Видео
Стало известно состояние пострадавших при взрыве в Сумгайыте — ОБНОВЛЕНО-4Происшествия
13:11
В Иране более 500 часов сохраняется почти полный сбой интернетаВ регионе
12:48
США потратили более $27 млрд на войну с ИраномДругие страны
12:33