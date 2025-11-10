В Турции около 600 футболистов вызваны на допрос по делу о ставках

В Турции около 600 футболистов вызваны в полицию для допроса в связи со спортивными ставками.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, футболисты, тренеры и менеджеры делали ставки на нелегальных сайтах, действующих в Албании, Болгарии и Северном Кипре.

Ранее президент Футбольной Федерации Турции (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что Дисциплинарный комитет отстранил от должности 149 судей за ставки в футбольных матчах. Прокуратура Турции выдала ордер на арест 21 человека, включая 17 судей и президента одного из ведущих футбольных клубов страны. По данным Генеральной прокуратуры Стамбула, в ходе координированных утренних рейдов в городе и 11 других провинциях были задержаны как минимум 18 подозреваемых, имена которых не разглашаются.