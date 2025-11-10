Türkiyədə 600-ə yaxın futbolçu mərc işi üzrə istintaqa çağırılıb
- 10 noyabr, 2025
- 21:09
Türkiyədə 600-ə yaxın futbolçu matçlarda mərc işi ilə bağlı polisə dindirilməyə çağırılıb.
Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, futbolçular, məşqçilər və menecerlər Albaniya, Bolqarıstan və tanınmamış Şimali Kiprdə fəaliyyət göstərən qeyri-leqal saytlarda mərc ediblər.
Bundan əvvəl Türkiyənin Futbol Federasiyasının (TFF) prezidenti İbrahim Hacıosmanoğlu bildirib ki, İntizam Komitəsi futbol matçlarına mərc etdiklərinə görə 149 hakimi vəzifəsindən kənarlaşdırıb. Türkiyə prokurorluğu 21 nəfərin, o cümlədən 17 hakimin və ölkənin aparıcı futbol klublarından birinin prezidentinin həbsinə dair order verib. İstanbul Baş Prokurorluğunun məlumatına görə, şəhərdə və digər 11 vilayətdə koordinasiyalı səhər reydləri zamanı adları açıqlanmayan azı 18 şübhəli saxlanılıb.