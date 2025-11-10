İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Türkiyədə 600-ə yaxın futbolçu mərc işi üzrə istintaqa çağırılıb

    Futbol
    • 10 noyabr, 2025
    • 21:09
    Türkiyədə 600-ə yaxın futbolçu mərc işi üzrə istintaqa çağırılıb

    Türkiyədə 600-ə yaxın futbolçu matçlarda mərc işi ilə bağlı polisə dindirilməyə çağırılıb.

    Bu barədə "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, futbolçular, məşqçilər və menecerlər Albaniya, Bolqarıstan və tanınmamış Şimali Kiprdə fəaliyyət göstərən qeyri-leqal saytlarda mərc ediblər.

    Bundan əvvəl Türkiyənin Futbol Federasiyasının (TFF) prezidenti İbrahim Hacıosmanoğlu bildirib ki, İntizam Komitəsi futbol matçlarına mərc etdiklərinə görə 149 hakimi vəzifəsindən kənarlaşdırıb. Türkiyə prokurorluğu 21 nəfərin, o cümlədən 17 hakimin və ölkənin aparıcı futbol klublarından birinin prezidentinin həbsinə dair order verib. İstanbul Baş Prokurorluğunun məlumatına görə, şəhərdə və digər 11 vilayətdə koordinasiyalı səhər reydləri zamanı adları açıqlanmayan azı 18 şübhəli saxlanılıb.

    mərc oyunları Türkiyə Futbol

    Son xəbərlər

    21:15

    NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri 3 dekabrda Brüsseldə görüşəcəklər

    Digər ölkələr
    21:09

    Türkiyədə 600-ə yaxın futbolçu mərc işi üzrə istintaqa çağırılıb

    Futbol
    20:58

    Ağ Evdə Tramp və Əl Şaraa arasında görüş başlayıb

    Digər ölkələr
    20:41

    Azərbaycan üzgüçüsü İslamiadada gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    20:36

    ABŞ 12 böyük hava limanında təyyarələrin uçuş-enişini qadağan edib

    Digər ölkələr
    20:13
    Video

    Hindistanda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 13 nəfərə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:01

    Çingiz Hüseynzadə: Ümid edirəm ki, Azərbaycan idmançıları bütün yarışlarda üstünlük qazanacaqlar

    Komanda
    19:51

    Ermənistanın XİN başçısı Danimarkaya işgüzar səfər edəcək

    Region
    19:33

    İsrail "Hizbullah"ın Livandakı hədəflərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti