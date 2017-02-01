В связи со снегом отложены еще 2 матча в рамках чемпионата Азербайджана

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Отложены еще 2 матча XIV тура в I Дивизионе Азербайджана по футболу.

Как сообщили Report в Профессиональной футбольной лиге, это встречи между командами "Аксу" - "Бакинец" и "Энергетик" - МОИК.

В связи с непогодой и сильным снегопадом в Аксу и Мингячевире, оба матча перенесены с 1-го на 27-ое февраля. Из-за отмены матчей, сегодня пройдет лишь одна встреча. Матч "Шарурспор" - "Шамкир" состоится в 15:00.

Хотя игру планировали провести на учебно-тренировочной базе клуба "Баку", затем ее перевели на стадион "Bayıl Arena" с искусственным травяным покрытием.

До этого были также отложены матчи между командами "Геязань" - "Карабах Локбатан" и "Шахдаг" - "Закатала". Они пройдут не 2, а 27 февраля. В случае сохранения наблюдаемых погодных условий, предусмотренный на завтра матч между командами "Туран Товуз" и "Раван" может быть также отложен. В этом случае, 2 февраля пройдет лишь одна встреча – предусмотренный на "Bayıl Arena" матч между клубами "Сабаиль" и "Миль-Муган".