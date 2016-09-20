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    В связи с референдумом 26 сентября футбольные матчи в Азербайджане проводиться не будут

    Обнародована программа очередного тура Премьер-лиги

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей VI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, тур стартует 24 сентября встречей между AZAL и "Интер".

    На следующий день в Гяндже встретятся команды "Кяпяз" и "Карабах", а в Баку - "Зиря" и "Габала".

    С учетом предстоящего в Азербайджане 26 сентября всенародного голосования (референдума), принято решение не проводить в этот день матчи.

    Последняя встреча тура пройдет 27 сентября между клубами "Нефтчи" и "Сумгайыт".

    Все матчи будут транслироваться телеканалом CBC Sport.

    24 сентября (суббота)

    16:00. AZAL- "Интер"

    Поселок Шувялан, "AZAL Arena"

    25 сентября (воскресенье)

    15:30. "Кяпяз" - "Карабах"

    Гянджинский городской стадион

    18:00. "Зиря" - "Габала"

    Стадион спортивного комплекса "Зиря"

    27 сентября (вторник)

    19:00. "Нефтчи" - "Сумгайыт"

    Поселок Масазыр, "Əlincə Arena". 

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