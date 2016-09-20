В связи с референдумом 26 сентября футбольные матчи в Азербайджане проводиться не будут

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Определилась таблица матчей VI тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, тур стартует 24 сентября встречей между AZAL и "Интер".
На следующий день в Гяндже встретятся команды "Кяпяз" и "Карабах", а в Баку - "Зиря" и "Габала".
С учетом предстоящего в Азербайджане 26 сентября всенародного голосования (референдума), принято решение не проводить в этот день матчи.
Последняя встреча тура пройдет 27 сентября между клубами "Нефтчи" и "Сумгайыт".
Все матчи будут транслироваться телеканалом CBC Sport.
24 сентября (суббота)
16:00. AZAL- "Интер"
Поселок Шувялан, "AZAL Arena"
25 сентября (воскресенье)
15:30. "Кяпяз" - "Карабах"
Гянджинский городской стадион
18:00. "Зиря" - "Габала"
Стадион спортивного комплекса "Зиря"
27 сентября (вторник)
19:00. "Нефтчи" - "Сумгайыт"
Поселок Масазыр, "Əlincə Arena".
Sport DepartmentАвтор новости
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