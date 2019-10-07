В составе сборной Азербайджана произведена очередная замена

Сборная Азербайджана в преддверии товарищеского матча с Бахрейном и отборочной игры к Евро-2020 с Венгрией столкнулась с очередной потерей.

Как сообщает Report, Махир Мадатов в составе "Карабаха" получил травму в игре против "Сабаха" в VII туре Премьер-лиге Азербайджана. По этой причине 23-летний нападающий исключен из состава сборной, заявленного на оба мачта.

Вместо него в сборную получил приглашение Намик Алескеров из "Нефтчи".

Установлено, что нет никаких препятствий для участия в матчах сборной Гары Гараева, травмированного во время игры "Карабаха" против "Дюделанжа" в Люксембурге в матче второго тура Лиги Европы.

Ранее вместо травмированного вратаря "Нефтчи" Салахата Агаева было направлено приглашение Мехди Джаннатову из "Сумгайыта".

Отметим, что игра с Бахрейном состоится 9 октября, с Венгрией – 13 октября.