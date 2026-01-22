В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА прошли еще 9 матчей
Футбол
- 22 января, 2026
- 02:20
В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА состоялись еще 9 матчей.
Как передает Report, соперник "Карабаха" в заключительном туре - "Ливерпуль" сыграл на выезде с "Марселем".
"Бавария" сыграла дома с "Юнионом". "Барселона" стала гостьей "Славии" в Чехии, а "Ювентус" дома сыграл с "Бенфикой".
Лига чемпионов УЕФА
VII тур
"Карабах" (Азербайджан) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 3:2
"Галатасарай" (Турция) - "Атлетико" (Испания) - 1:1
"Челси" (Англия) - "Пафос" (Кипр) - 1:0
"Аталанта" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 2:3
"Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0
"Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания) - 2:4
"Марсель" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:3
"Ньюкасл" (Англия) - ПСВ (Нидерланды) - 3:0
"Бавария" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) 2:0
