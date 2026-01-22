В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА прошли еще 9 матчей

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА состоялись еще 9 матчей.

    Как передает Report, соперник "Карабаха" в заключительном туре - "Ливерпуль" сыграл на выезде с "Марселем".

    "Бавария" сыграла дома с "Юнионом". "Барселона" стала гостьей "Славии" в Чехии, а "Ювентус" дома сыграл с "Бенфикой".

    Лига чемпионов УЕФА

    VII тур

    "Карабах" (Азербайджан) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 3:2

    "Галатасарай" (Турция) - "Атлетико" (Испания) - 1:1

    "Челси" (Англия) - "Пафос" (Кипр) - 1:0

    "Аталанта" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 2:3

    "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0

    "Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания) - 2:4

    "Марсель" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:3

    "Ньюкасл" (Англия) - ПСВ (Нидерланды) - 3:0

    "Бавария" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) 2:0

    УЕФА Лига Чемпионов
