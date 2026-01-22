В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА прошли еще 9 матчей

В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА состоялись еще 9 матчей.

Как передает Report, соперник "Карабаха" в заключительном туре - "Ливерпуль" сыграл на выезде с "Марселем".

"Бавария" сыграла дома с "Юнионом". "Барселона" стала гостьей "Славии" в Чехии, а "Ювентус" дома сыграл с "Бенфикой".

Лига чемпионов УЕФА

VII тур

"Карабах" (Азербайджан) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 3:2

"Галатасарай" (Турция) - "Атлетико" (Испания) - 1:1

"Челси" (Англия) - "Пафос" (Кипр) - 1:0

"Аталанта" (Италия) - "Атлетик" (Испания) - 2:3

"Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:0

"Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания) - 2:4

"Марсель" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия) - 0:3

"Ньюкасл" (Англия) - ПСВ (Нидерланды) - 3:0

"Бавария" (Германия) - "Юнион" (Бельгия) 2:0