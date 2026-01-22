UEFA Çempionlar Liqası: Daha 9 oyun keçirilib

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində VII turun daha 9 oyunu keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, son turda "Qarabağ"ın rəqibi olacaq "Liverpul" səfərdə "Marsel"in müqavimətini qırmağa çalışıb.

    "Bavariya" evdə "Yunion"la üz-üzə gəlib. "Barselona" Çexiyada "Slaviya"nın qonağı olub, "Yuventus" evdə "Benfika"nı sınağa çəkib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    VII tur

    "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) – 3:2

    "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Atletiko" (İspaniya) - 1:1

    "Çelsi" (İngiltərə) - "Pafos" (Kipr) – 1:0

    "Atalanta" (İtaliya) - "Atletik" (İspaniya) – 2:3

    "Yuventus" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya) – 2:0

    "Slaviya" (Çexiya) - "Barselona" (İspaniya) – 2:4

    "Marsel" (Fransa) - "Liverpul" (İngiltərə) – 0:3

    "Nyukasl" (İngiltərə) - PSV (Niderland) – 3:0

    "Bavariya" (Almaniya) - "Yunion" (Belçika) – 2:0

