UEFA Çempionlar Liqası: Daha 9 oyun keçirilib
- 22 yanvar, 2026
- 01:56
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində VII turun daha 9 oyunu keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, son turda "Qarabağ"ın rəqibi olacaq "Liverpul" səfərdə "Marsel"in müqavimətini qırmağa çalışıb.
"Bavariya" evdə "Yunion"la üz-üzə gəlib. "Barselona" Çexiyada "Slaviya"nın qonağı olub, "Yuventus" evdə "Benfika"nı sınağa çəkib.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
VII tur
"Qarabağ" (Azərbaycan) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) – 3:2
"Qalatasaray" (Türkiyə) - "Atletiko" (İspaniya) - 1:1
"Çelsi" (İngiltərə) - "Pafos" (Kipr) – 1:0
"Atalanta" (İtaliya) - "Atletik" (İspaniya) – 2:3
"Yuventus" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya) – 2:0
"Slaviya" (Çexiya) - "Barselona" (İspaniya) – 2:4
"Marsel" (Fransa) - "Liverpul" (İngiltərə) – 0:3
"Nyukasl" (İngiltərə) - PSV (Niderland) – 3:0
"Bavariya" (Almaniya) - "Yunion" (Belçika) – 2:0