    Футбол
    • 21 января, 2026
    • 09:55
    В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА пройдут еще 9 матчей

    В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА состоятся еще 9 матчей.

    Как сообщает Report, соперник "Карабаха" в заключительном туре - "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Марселем".

    "Бавария" сыграет дома с "Юнионом". "Барселона" будет гостем "Славии" в Чехии, а "Ювентус" дома сыграет с "Бенфикой".

    Лига чемпионов УЕФА

    VII тур

    21 января

    21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)

    21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Атлетико" (Испания)

    00:00. "Челси" (Англия) - "Пафос" (Кипр)

    00:00. "Аталанта" (Италия) - "Атлетик" (Испания)

    00:00. "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)

    00:00. "Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания)

    00:00. "Марсель" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия)

    00:00. "Ньюкасл" (Англия) - ПСВ (Нидерланды)

    00:00. "Бавария" (Германия) - "Юнион" (Бельгия).

    Лента новостей