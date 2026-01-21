В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА пройдут еще 9 матчей
- 21 января, 2026
- 09:55
В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА состоятся еще 9 матчей.
Как сообщает Report, соперник "Карабаха" в заключительном туре - "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Марселем".
"Бавария" сыграет дома с "Юнионом". "Барселона" будет гостем "Славии" в Чехии, а "Ювентус" дома сыграет с "Бенфикой".
Лига чемпионов УЕФА
VII тур
21 января
21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)
21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Атлетико" (Испания)
00:00. "Челси" (Англия) - "Пафос" (Кипр)
00:00. "Аталанта" (Италия) - "Атлетик" (Испания)
00:00. "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)
00:00. "Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания)
00:00. "Марсель" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия)
00:00. "Ньюкасл" (Англия) - ПСВ (Нидерланды)
00:00. "Бавария" (Германия) - "Юнион" (Бельгия).