В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА пройдут еще 9 матчей

В рамках VII тура Лиги чемпионов УЕФА состоятся еще 9 матчей.

Как сообщает Report, соперник "Карабаха" в заключительном туре - "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Марселем".

"Бавария" сыграет дома с "Юнионом". "Барселона" будет гостем "Славии" в Чехии, а "Ювентус" дома сыграет с "Бенфикой".

Лига чемпионов УЕФА

VII тур

21 января

21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия)

21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Атлетико" (Испания)

00:00. "Челси" (Англия) - "Пафос" (Кипр)

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Атлетик" (Испания)

00:00. "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)

00:00. "Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания)

00:00. "Марсель" (Франция) - "Ливерпуль" (Англия)

00:00. "Ньюкасл" (Англия) - ПСВ (Нидерланды)

00:00. "Бавария" (Германия) - "Юнион" (Бельгия).