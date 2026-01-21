UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün daha 9 oyun keçiriləcək
- 21 yanvar, 2026
- 09:23
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində bu gün VII turun daha 9 oyunu keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, son turda "Qarabağ"ın rəqibi olacaq "Liverpul" səfərdə "Marsel"in müqavimətini qırmağa çalışacaq.
"Bavariya" evdə "Yunion"la üz-üzə gələcək. "Barselona" Çexiyada "Slaviya"nın qonağı olacaqsa, "Yuventus" evdə "Benfika"nı sınağa çəkəcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
VII tur
21 yanvar
21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)
21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Atletiko" (İspaniya)
00:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Pafos" (Kipr)
00:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Atletik" (İspaniya)
00:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya)
00:00. "Slaviya" (Çexiya) - "Barselona" (İspaniya)
00:00. "Marsel" (Fransa) - "Liverpul" (İngiltərə)
00:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - PSV (Niderland)
00:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Yunion" (Belçika)