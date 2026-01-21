İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün daha 9 oyun keçiriləcək

    UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün daha 9 oyun keçiriləcək

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 09:23
    UEFA Çempionlar Liqası: Bu gün daha 9 oyun keçiriləcək

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində bu gün VII turun daha 9 oyunu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, son turda "Qarabağ"ın rəqibi olacaq "Liverpul" səfərdə "Marsel"in müqavimətini qırmağa çalışacaq.

    "Bavariya" evdə "Yunion"la üz-üzə gələcək. "Barselona" Çexiyada "Slaviya"nın qonağı olacaqsa, "Yuventus" evdə "Benfika"nı sınağa çəkəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    VII tur

    21 yanvar

    21:45. "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya)

    21:45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Atletiko" (İspaniya)

    00:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Pafos" (Kipr)

    00:00. "Atalanta" (İtaliya) - "Atletik" (İspaniya)

    00:00. "Yuventus" (İtaliya) - "Benfika" (Portuqaliya)

    00:00. "Slaviya" (Çexiya) - "Barselona" (İspaniya)

    00:00. "Marsel" (Fransa) - "Liverpul" (İngiltərə)

    00:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - PSV (Niderland)

    00:00. "Bavariya" (Almaniya) - "Yunion" (Belçika)

    UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu "Ayntraxt" "Liverpul" "Nyukasl" klubu VII tur

