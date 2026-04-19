В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня пройдут последние матчи 28-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня пройдут последние два матча 28-го тура.

Как сообщает Report, сначала гянджинский "Кяпяз" примет "Имишли" из одноименного города.

Старт встречи, которая пройдет на Евлахском городском стадионе, запланирован на 15:30. Гянджинцы занимают 10-е место в чемпионате страны, у них в активе 21 очко, "Имишли" же расположился на позицию выше, набрав 26 баллов.

Итоги тура будут подведены в Сумгайыте, где однименная команда примет "Габалу". Стартовый свисток прозвучит в 19:00. К настоящему времени "Сумгайыт" заработал 32 очка и занимает 7-е место, у "Габала" в активе 19 баллов и 11-я позиция в турнирной таблице.

В ранее проведенных матчах тура "Туран Товуз" одолел "Араз-Нахчыван" (3:0), "Карван-Евлах" выиграл у "Шамахы" (1:0), в матче "Зиря" - "Нефтчи" победитель не определился (1:1), а "Карабах" в домашнем матче уступил "Сабах" - 0:1.