    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня пройдут последние матчи 28-го тура

    • 19 апреля, 2026
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня пройдут последние два матча 28-го тура.

    Как сообщает Report, сначала гянджинский "Кяпяз" примет "Имишли" из одноименного города.

    Старт встречи, которая пройдет на Евлахском городском стадионе, запланирован на 15:30. Гянджинцы занимают 10-е место в чемпионате страны, у них в активе 21 очко, "Имишли" же расположился на позицию выше, набрав 26 баллов.

    Итоги тура будут подведены в Сумгайыте, где однименная команда примет "Габалу". Стартовый свисток прозвучит в 19:00. К настоящему времени "Сумгайыт" заработал 32 очка и занимает 7-е место, у "Габала" в активе 19 баллов и 11-я позиция в турнирной таблице.

    В ранее проведенных матчах тура "Туран Товуз" одолел "Араз-Нахчыван" (3:0), "Карван-Евлах" выиграл у "Шамахы" (1:0), в матче "Зиря" - "Нефтчи" победитель не определился (1:1), а "Карабах" в домашнем матче уступил "Сабах" - 0:1.

    Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу

    Бирол: Нефтепровод Басра - Джейхан может стать альтернативой Ормузскому проливу

    В ДТП в Масаллы погиб человек

    В Баку усилился ветер, в ряде районов страны наблюдается туман

    Число погибших при взрыве на электростанции в Индии достигло 24

    Мухтар Бабаев встретился с председателем COP31

    Чемпионат Европы: Зелим Коцоев вышел в 1/8 финала

    ГЭЦ Азербайджана проведет I этап экзамена на сертификат бухгалтера

    При ударе дрона по автомобилю в Херсоне один человек погиб, двое ранены

