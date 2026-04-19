    Premyer Liqa: XXVIII turun son iki qarşılaşması bu gün keçiriləcək

    Futbol
    • 19 aprel, 2026
    • 09:04
    Premyer Liqa: XXVIII turun son iki qarşılaşması bu gün keçiriləcək

    Misli Premyer Liqasında XXVIII turun son iki qarşılaşması bu gün keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, əvvəlcə "Kəpəz" "İmişli"ni qəbul edəcək.

    Görüş Yevlax şəhər stadionunda, saat 15:30-da start götürəcək. Gəncə təmsilçisi turnir cədvəlində 21 xalla 10-cu yerdə qərarlaşıb. "İmişli" isə 26 xalla doqquzuncudur.

    Turun son matçı Sumqayıtda təşkil olunacaq. Şəhərin eyniadlı komandası "Qəbələ"ni sınağa çəkəcək. Qarşılaşma saat 19:00-da başlayacaq. Hazırda 32 xala malik "Sumqayıt" 7-ci pillədədir. 11-ci yerdə olan "Qəbələ"nin 19 xalı var.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən matçlarda "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"ı (3:0), "Karvan-Yevlax" "Şamaxı"nı (1:0), "Sabah" "Qarabağ"ı (1:0) üstləyib. "Zirə" - "Neftçi" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

    Misli Premyer Liqası Kəpəz FK İmişli FK Sumqayıt FK Qəbələ FK
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня пройдут последние матчи 28-го тура

