Premyer Liqa: XXVIII turun son iki qarşılaşması bu gün keçiriləcək
Futbol
- 19 aprel, 2026
- 09:04
Misli Premyer Liqasında XXVIII turun son iki qarşılaşması bu gün keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, əvvəlcə "Kəpəz" "İmişli"ni qəbul edəcək.
Görüş Yevlax şəhər stadionunda, saat 15:30-da start götürəcək. Gəncə təmsilçisi turnir cədvəlində 21 xalla 10-cu yerdə qərarlaşıb. "İmişli" isə 26 xalla doqquzuncudur.
Turun son matçı Sumqayıtda təşkil olunacaq. Şəhərin eyniadlı komandası "Qəbələ"ni sınağa çəkəcək. Qarşılaşma saat 19:00-da başlayacaq. Hazırda 32 xala malik "Sumqayıt" 7-ci pillədədir. 11-ci yerdə olan "Qəbələ"nin 19 xalı var.
Qeyd edək ki, daha əvvəl keçirilən matçlarda "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"ı (3:0), "Karvan-Yevlax" "Şamaxı"nı (1:0), "Sabah" "Qarabağ"ı (1:0) üstləyib. "Zirə" - "Neftçi" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1.
