Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 7-го тура

    Футбол
    • 05 октября, 2025
    • 09:28
    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 7-го тура

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 7-го тура.

    Как сообщает Report, в последний день будут проведены два матча.

    Сначала "Карван-Евлах" примет "Сабах". Игра начнется в 15:00. Хозяева занимают 10-е место, набрав 5 очков, гости – 6-е место с 8 баллами, при этом у "Сабах" игра в запасе.

    В Габале одноименная команда города встретится с "Шамахы". Встреча начнется в 17:30. Габалинцы занимают 11-е место, у них в активе 4 очка, у "Шамахы" 9-е место и 6 баллов.

    Премьер-лига Азербайджана

    I круг, VII тур

    5 октября

    15:00. "Карван-Евлах" – "Сабах"

    Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Ислам Мамедов.

    VAR: Ингилаб Мамедов.

    AVAR: Намиг Гусейнов.

    Судья-инспектор: Омар Пашаев.

    Представитель АФФА: Намиг Алиев.

    Шамахинский городской стадион

    17:30. "Габала" – "Шамахы"

    Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камранбек Рагимов.

    VAR: Алияр Агаев.

    AVAR: Зейнал Зейналов.

    Судья-инспектор: Вюсал Алиев.

    Представитель АФФА: Анар Шихалиев.

    Габалинский городской стадион.

    Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Имишли" (2:0), "Карабах" победил "Кяпяз" (1:0), "Туран Товуз" оказался сильнее "Сумгайыта" (3:0). В матче "Зиря" - "Нефтчи" победитель не определился - 2:2.

    Премьер-лига Азербайджана футбол
    Misli Premyer Liqasında VII tura bu gün yekun vurulacaq

    Последние новости

    09:28

    В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 7-го тура

    Футбол
    09:16

    Сборная Бразилии впервые не вышла из группы на молодежном ЧМ по футболу

    Футбол
    09:00

    В Азербайджане отмечают День учителя

    Наука и образование
    08:57

    Xinhua: В китайской провинции Хайнань из-за тайфуна "Матмо" эвакуируют 144 тыс. человек

    Другие страны
    08:27

    В результате ДТП в Китае пострадали восемь человек

    Другие страны
    08:00

    Сегодня на III Играх СНГ пройдут соревнования по десяти видам спорта

    Индивидуальные
    07:49

    ЦАХАЛ зафиксировала пуск ракеты из Йемена в сторону Израиля

    Другие страны
    07:06

    Трамп приказал направить 300 нацгвардейцев в Чикаго

    Другие страны
    06:36

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Экология
    Лента новостей