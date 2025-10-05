В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будут подведены итоги 7-го тура.

Как сообщает Report, в последний день будут проведены два матча.

Сначала "Карван-Евлах" примет "Сабах". Игра начнется в 15:00. Хозяева занимают 10-е место, набрав 5 очков, гости – 6-е место с 8 баллами, при этом у "Сабах" игра в запасе.

В Габале одноименная команда города встретится с "Шамахы". Встреча начнется в 17:30. Габалинцы занимают 11-е место, у них в активе 4 очка, у "Шамахы" 9-е место и 6 баллов.

Премьер-лига Азербайджана

I круг, VII тур

5 октября

15:00. "Карван-Евлах" – "Сабах"

Судьи: Турал Гурбанов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Ислам Мамедов.

VAR: Ингилаб Мамедов.

AVAR: Намиг Гусейнов.

Судья-инспектор: Омар Пашаев.

Представитель АФФА: Намиг Алиев.

Шамахинский городской стадион

17:30. "Габала" – "Шамахы"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камранбек Рагимов.

VAR: Алияр Агаев.

AVAR: Зейнал Зейналов.

Судья-инспектор: Вюсал Алиев.

Представитель АФФА: Анар Шихалиев.

Габалинский городской стадион.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Араз-Нахчыван" обыграл "Имишли" (2:0), "Карабах" победил "Кяпяз" (1:0), "Туран Товуз" оказался сильнее "Сумгайыта" (3:0). В матче "Зиря" - "Нефтчи" победитель не определился - 2:2.